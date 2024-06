HITMAN 3 VR: Reloaded kommer på Meta Quest denne sommeren

Hitman 3 får sin egen VR-versjon. HITMAN 3 VR: Reloaded vil gi deg sjansen til å komme nær og personlig med snikmordene dine når det kommer til Meta Quest 3 denne sommeren.

Spillet kommer fra det Leeds-baserte studioet XR Games, og har en ny visuell stil samt muligheten til å bruke to pistoler, noe som betyr at når ting blir vanskelig, kan du ta frem to pistoler for å vise fiendene dine hva som er hva.

Du vil også kunne samhandle med verden på nye måter, og du kan plukke opp nesten hva du vil og - i ekte Agent 47-stil - bruke det som et våpen. Sjekk ut traileren nedenfor hvis det høres ut som din greie. Men det er verdt å merke seg at HITMAN 3 VR: Reloaded vil lanseres eksklusivt for Meta Quest 3, og det vil koste £ 24,99 / € 27,99.