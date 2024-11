Hitman: World of Assassination VR forsinket til 27. mars 2025

HQ

Hitman: World of Assassination Det blir ikke lansert i år likevel. Jeg skal gjøre meg klar til å fortelle de 5 personene som har en PS VR2 at julen deres er ødelagt. Spillet som bringer alle Hitmans triks og snikmordteknikker til VR-formatet, har blitt skjøvet ut av lanseringsvinduet i desember til et i mars i stedet.

Nærmere bestemt, som forklart i et nytt blogginnlegg, vil spillet ankomme 27. mars 2025. "Denne beslutningen om å flytte utgivelsesdatoen ble ikke tatt lett," heter det i innlegget. "Den ekstra tiden vil ikke bare gi teamet vårt mulighet til å finpusse spillet, og sørge for at alle aspekter er raffinerte, oppslukende og sømløse, men også til å legge til noen ekstrafunksjoner som vi virkelig ønsket å inkludere i denne PS VR2-versjonen, for eksempel aktiv omlasting."

Ganske normale ting for en forsinkelse, egentlig. Ekstra tid kan hjelpe et spill betydelig, og vi har blitt mer vant til forsinkelser etter hvert som årene har gått. I det minste unngår Hitman: World of Assassination VR-lanseringen februar 2025, som kan være en av de største spillmånedene i minnet.