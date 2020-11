Hitman-skaperne avslører James Bond-spill

Ut av intet i går annonserte danskene i IO Interactive, skaperne av blant annet Hitman og Kane & Lynch, at de endelig ville vise frem sitt neste spill i dag, og de holdt ord.

Studioet jobber nemlig på et James Bond-spill som foreløpig bare går under navnet Project 007. Interessant nok vil ikke spillet basere seg på No Time to Die eller noen av de andre filmene eller bøkene. Danskene har fått lov til å lage sin helt egen historie om hvordan man blir 00-agent, så det skal bli interessant å se hvordan dette blir. De har tross alt erfaring med enkelte ting martinidrikkeren er kjent for.