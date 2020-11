Hjelp norsk veldedighets-stream til å oppnå imponerende mål

Du ser på Annonser

Sent i går startet Komplett en veldedighets-stream på Twitch for å samle inn penger til Barnekreftforeningen, og gledelig nok viser det seg at folk er ekstremt gavmilde selv om mange har det utfordrende økonomisk i disse dager.

"Gamere mot barnekreft" fikk nemlig raskt inn en drøss med donasjoner via Spleis.no i natt og morgentimene, noe som har ført til at Emilie "Emzia" Helgesen, Emil "Nyhrox" Bergquist Pedersen, Joachim "Noobwork" Haraldsen, Thomas Paste Kristensen og de andre snille sjelene som stiller opp for å underholde oss frem til i morgen allerede har samlet inn over 1 233 000 kroner. Millionen bikket de allerede før klokken halv tre i natt, og kort tid etter slo de den gamle rekorden til Preben Fjell og Dennis Vareide.

Jeg håper uansett at vi sammen kan hjelpe dem med å knuse målet på 1 337 000 (tihi) kroner, så stikk gjerne innom både streamen og spleis for å gi noen kroner til dem fremfor Black Friday-tilbud du ikke egentlig trenger. Kanskje vinner du til og med noen av tingene som loddes ut underveis?