HMD Skyline viderefører arven fra Nokia-telefoner

HQ

For mange av oss så det ut til at Nokia-telefonen var på vei ut, men hvis du bruker et minutt eller to på å søke på nettet, vil du finne ut at Nokia-telefoner fortsatt eksisterer, bare under et annet merke og navn.

HMD Skyline er en slik telefon, og med en pris på £499/549 euro er den en god del billigere enn de fleste store smarttelefonene der ute. Det er ikke den billigste du finner på markedet, men den har noen sterke funksjoner som gjør den verdt prisen.

Den kommer også i en unik rosa farge, så for alle som vil ha alt i rosa uten å skaffe seg et mobildeksel, kan dette være noe for deg. Sjekk ut hele Quick Look for alle inntrykkene våre nedenfor: