Hocus Pocus 3 er på vei fra Disney

HQ

De siste årene har Disney gjenopplivet mange franchiser vi ikke hadde sett på flerfoldige år. En av dem kom i fjor da vi fikk Hocus Pocus 2 nesten 30 år etter originalen. Ventetiden på en tredje magisk film blir langt fra like lang.

En The New York Times-profil om Disneys live-action-produksjonssjef, Sean Bailey, avsløres det nemlig at arbeidet med Hocus Pocus 3 allerede har startet. Ikke at de har kommet veldig langt, for Bailey Bailey bemerker at det foreløpig bare er diskusjoner og forhandlinger bak kulissene før produksjonen starter for fullt.