Hogwarts Legacy Collector's Edition vist frem

HQ

I går fikk vi altså en ny trailer for Hogwarts Legacy, og utviklerne i Avalanche Software håper at dette gjorde oss såpass spente på spillet at vi lar oss friste til å kjøpe en kul samlerutgave.

Studioets "Community Manager", Chandler Wood, har nemlig satt seg foran kamera for å vise frem Hogwarts Legacy sin Collector's Edition. Dermed vet vi at pakken inneholder Deluxe-utgaven av Hogwarts Legacy, noe som betyr at vi får med The Dark Arts Pack. Denne lar oss spille allerede den 7. februar i stedet for den 10., en ridbar dystral, en spesiell kamparena og noen kule klær. Når det gjelder fysiske ting kommer alt selvsagt i en kul eske. Inni denne finner du et stålomslag, en tryllestav og en "bok" som får staven til å sveve i luften når den få strøm.