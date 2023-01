Hogwarts Legacy er ekstremt populært på Steam

HQ

Mens tusenvis av folk snakker høylytt om å boikotte Hogwarts Legacy siden de ikke liker J.K. Rowling i disse dager har undertegnede vært positivt overrasket over hvor interessant spillet faktisk ser ut. Dette er jeg tydeligvis langt fra alene om.

Akkurat nå troner nemlig Hogwarts Legacy øverst på Steams liste over bestselgende spill når det gjelder produkter man må betale for. Foran på den generelle listen finner vi selvsagt Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Steam Deck og Dota 2, så femteplassen over alt er ganske bra og ikke minst spennende for spillets fremtid. Nå er det jo bare nøyaktig en måned til spillet lanseres også, så vi får se om denne positive trenden fortsetter.