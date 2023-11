Hogwarts Legacy er tilbake på toppen av de britiske box-listene.

HQ

Folk i Storbritannia elsker virkelig, virkelig Harry Potter, og den enorme suksessen til Hogwarts Legacy i landet har mer enn bevist det. Selv ti måneder etter at spillet ble lansert for første gang, utkonkurrerer det titaner som EA Sports FC 24 og Call of Duty: Modern Warfare III på box-listene.

Takket være Hogwarts Legacy, som nylig ble lansert på Nintendo Switch, er spillet nå tilbake på toppen av boxed-listene. Switch-utgivelsen har faktisk vært så stor for spillet at det offisielt er årets tredje største Switch-lansering etter The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom og Super Mario Bros. Wonder.

Når det gjelder resten av boxed-listene, kommer Modern Warfare III og EA Sports FC 24 på andre- og tredjeplass, og Marvel's Spider-Man 2 og Mario Wonder avrunder topp fem. Super Mario RPG debuterer på sjetteplass, mens Bluey: The Video Game kommer på syvendeplass og holder unna for Assassin's Creed Mirage, Nintendo Switch Sports og Mortal Kombat 1 på åttende, niende og tiendeplass. Ukens kanskje største sjokk er at Mario Kart 8 Deluxe faktisk falt ut av topp ti-listen og havnet på 11. plass.