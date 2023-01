Hogwarts Legacy får filmatisk trailer

HQ

10. februar er det endelig på tide å vende tilbake til J.K. Rowlings fantastiske verden av trollmenn i universets mest spennende produkt siden premieren på den første filmen Harry Potter and the Philosopher's Stone. Vi snakker selvfølgelig om Hogwarts Legacy, som lar deg bli student i et av de fire husene på Hogwarts for et massivt eventyr.

Nå har vi fått en filmatisk trailer (disse har blitt mer vanlig nylig, synes du ikke?) av ting som kommer, hvor vi får følge en ugle gjennom de ikoniske stedene til den verdensberømte skolen. Vi får også møte noen kjente fjes som Professor Weasley og Nearly Headless Nick, samt se noen av utfordringene vi kommer til å møte.

Fra og med i dag vil det også være noe som heter Wizarding Wednesdays der du kan vinne premier som et besøk til The Wizarding World of Harry Potter i Los Angeles eller Orlando. Surf over hit for å delta, og ikke glem å sjekke ut traileren nedenfor.