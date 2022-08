Hogwarts Legacy har et PlayStation-eksklusivt oppdrag

HQ

Spesielt under PS3- og Xbox 360-generasjonen av konsoller ble det en slags salgstaktikk for plattforminnehavere å sikre eksklusivt innhold i sin versjon av en tredjepartsutgivelse, så for eksempel kunne et oppdrag være Xbox-eksklusivt, mens annet innhold kun var tilgjengelig på PlayStation.

Heldigvis, takket være sterk kritikk fra forbrukere, forsvant denne trenden stort sett helt (for så å bli erstattet med andre taktikker), men Hogwarts Legaxy har tydeligvis ikke fått det memoet. Som PC Gamer skriver, er det faktisk et PlayStation-eksklusivt oppdrag kalt "Felix Felicia Potion Recipe", innhold som altså kun fås på den éne plattformen.

Det vites imidlertid ikke hvor omfattende dette innholdet egentlig er.