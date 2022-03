Hogwarts Legacy har ingen mikrotransaksjoner overhodet

HQ

Selv om mikrotransaksjoner ikke er i nærheten like hyppig implementert som de var før, så dukker de stadig opp titt og ofte, og til tider forstyrrer det faktisk selve spillets balanse. Derfor er det alltid kjærkomment nytt når store spill nekter blankt å implementere dem.

Og nå vet vi at Hogwarts Legacy ikke har mikrotransaksjoner overhodet. Det har studioets Community Manager Chandler Wood forsikret om via et innlegg på Twitter:

"We've seen this question coming up and want to set the record straight.

There are no microtransactions in Hogwarts Legacy."

Tydeligere blir det vel ikke.