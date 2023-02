Hogwarts Legacy har ingen planer om DLC

HQ

Hogwarts Legacy har dominert spillsalgslistene allerede før det offisielt ble utgitt, men det ser likevel ut til at utviklerne i Avalanche Software ikke har planer om å utnytte dette med mer innhold med det første.

I en samtale med IGN sa Hogwarts Legacys spillregissør, Alan Tew, at studioet har vært "lagt alt i å bringe [Hogwarts Legacy] til liv, så for øyeblikket er det ingen nåværende planer for DLC."

Selv om Hogwarts Legacy er et langt spill har mange allerede sprengt gjennom innholdet som er der og vil ha mer. Når Avalanche tar seg tid til å sikre at spillet er så bra som det kan være i sin nåværende tilstand bør vi kanskje ikke forvente noe DLC-relatert på en stund.

Men det er alltid håp, og med suksessen til Hogwarts Legacy som taler for seg selv kan vi bare forestille oss at WB Games presser på for en utvidelse av noe slag eller til og med en fullverdig oppfølger et sted nedover linjen.

Hva synes du de bør inkludere i Hogwarts Legacy DLC?