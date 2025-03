Hogwarts Legacy har solgt over 34 millioner eksemplarer

HQ

Det har vært mye negativ presse rundt Warners mange mislykkede spillsatsinger - Suicide Squad: Kill the Justice League, Wonder Woman og Quidditch Champions, bare for å nevne noen. Men Hogwarts Legacy, derimot, fortsetter å være en nesten magisk suksesshistorie, med over 34 millioner solgte eksemplarer. Det gjør det også til et av de mest suksessrike spillene i dette tiåret så langt.

Dette gjør de nylige rapportene om at Warner har valgt å avbryte utviklingen av en planlagt utvidelse enda mer forunderlig - spesielt siden det sannsynligvis ville ha blitt nok en millionselger. I stedet ser det ut til at selskapet ønsker å fokusere all sin innsats på en full oppfølger, som angivelig er en av Warners absolutte topprioriteter akkurat nå.

Spiller du fortsatt Hogwarts Legacy, og hva vil du gjerne se mer av i oppfølgeren?