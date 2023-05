Hogwarts Legacy kunne ha hatt et moralsystem

HQ

Da vi først fikk vite at du bare kunne drepe folk i Hogwarts Legacy som 15-åring, virket det litt rart at den største reaksjonen du ville få var at noen gispet ved synet av at du drepte noen andre.

Tilsynelatende var dette ikke alltid tilfelle, da YouTuber GrandTheftDiamonds oppdaget at det en gang var planlagt et moral- og omdømmesystem for Hogwarts Legacy. Som i filmene og bøkene ville dette moralsystemet ha fått deg til å miste huspoeng når du gjorde noe forkastelig, som for eksempel å bruke de utilgivelige forbannelsene.

De forskjellige forbannelsene ville ha resultert i forskjellige straffer, og du ville også ha mistet poeng hvis du mobbet andre elever. Hvis du ønsket å være en snill gutt, kunne du delta i klasser, klubber og andre normale skoleting.

Synes du Avalanche burde ha beholdt denne mekanikeren i Hogwarts Legacy?