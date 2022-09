Hogwarts Legacy lar deg ikke spille rumpeldunk

HQ

Hogwarts Legacy lar oss oppleve mye fra det elskede universet, og siden man her også kan fly på koster, har mange lenge trodd og håpet at rumpeldunk skulle være en del av spillopplevelsen, men det er tydeligvis ikke tilfellet.

Dette har blitt bekreftet i en offisiell FAQ fra Avalanche Software, hvor det står følgende:

"Quidditch is not playable in Hogwarts Legacy. However, broom flight for traversal and broom race challenges are part of the game. Players can also fly brooms to explore new and familiar locations surrounding Hogwarts Castle."

Spillet ser ut til å ha veldig, veldig mye innhold uansett, så det er kanskje helt greit?