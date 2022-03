Hogwarts Legacy lar deg velge mellom flere vanskelighetsgrader

HQ

Takket være den nylige State of Play-sendingen vet vi nå mye mer om det kommende Hogwarts Legacy og hvordan det ser ut. Det ser blant annet ut som at det har et ganske dypt kampsystem, og det vet vi nå kan justeres via flere vanskelighetsgrader.

Via PlayStation Blog har en av utviklerne fortalt enda mer om opplevelsen, og skriver følgende:

"As a gamer who likes a bit of a challenge myself, I'm happy to say that we've been working hard to make sure combat in Hogwarts Legacy has a depth and challenge for players who want it. Whether you just want to experience the story or make every swish and flick of your wand matter, a range of difficulty options will be available to meet various skill levels enabling players to experience the game in a way most enjoyable to them."

Det sies ikke noe presist om hvordan vanskelighetsgradene vil påvirke spillingen, men det er fint å se at Hogwarts Legacy er designet med et bredt publikum i tankene.