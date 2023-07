Hogwarts Legacy og Diablo IV leder Europas spillsalg så langt i 2023

HQ

Listen over de mest solgte spillene i Europa i første halvdel av 2023 er offentliggjort, og ikke overraskende er det spillene som hadde rekordstore lanseringer som ligger i tet.

Som Gamesindustry.biz har rapportert om, viser dataene fra GSD-datafirmaet at Hogwarts Legacy har vært årets mest solgte spill i Europa så langt, med Diablo IV på andreplass, til tross for at det først ble lansert i begynnelsen av juni. Det fremgår av dataene at Hogwarts Legacy har solgt så bra at det allerede har solgt 69 % flere enheter enn Elden Ring fra 2022 i samme tidsrom. Hogwarts Legacy har også solgt 124 % mer enn FIFA 23 i Storbritannia (landets nest største spill), noe som gjør det til det klart største spillet i landet så langt i 2023.

Etter disse to på den europeiske rangeringen kommer FIFA 23, som til tross for at det ble lansert i 2022, fortsetter å øke salget. Deretter kommer The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, etterfulgt av Grand Theft Auto V, Call of Duty: Modern Warfare II, Red Dead Redemption 2, Star Wars Jedi: Survivor, NBA 2K23, og til slutt Resident Evil 4 for å avslutte topp ti.

Dataene inkluderer også de 11-20 beste spillene, med God of War: Ragnarök, Dead Island 2, Final Fantasy XVI, og til og med mye eldre titler som Mario Kart 8 Deluxe, The Last of Us: Part II, Rainbow Six: Siege, og Grand Theft Auto Online.

Hvor mange av de 20 beste spillene har du spilt?