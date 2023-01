Hogwarts Legacy og Redfall medutvikler som jobber med Horizon-spill

HQ

Studio Gobo har nylig annonsert at de jobber sammen med Guerrilla Games for å bidra til å utvide Horizon-universet.

Vi er ikke sikre på hvilket spill Studio Gobo jobber med nøyaktig, da vi tidligere har hørt om flere Horizon-prosjekter som er i arbeid, inkludert et online samarbeidsspill og flere historier sentrert rundt Aloy.

Hvis Studio Gobo bistår Guerrilla Games, kan vi forestille oss at det kommer til å være for et stort, AAA Horizon-prosjekt. Uansett hva som er planlagt neste for franchisen, kommer mange øyne til å være på den, da det er en av Sonys store IP-er nå.

Etter suksessen med både Horizon Zero Dawn og Forbidden West, blir det interessant å se hvor serien tar oss videre, spesielt etter VR-spillet Horizon Call of the Mountain.

Takk, VGC.