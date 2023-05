Hogwarts Legacy ser ut til å fått en god start på PS4 og Xbox One

HQ

For ti dager siden ble Hogwarts Legacy endelig lansert på PlayStation 4 og Xbox One slik at spillere med maskinvare fra forrige generasjon har fått mulighet til å starte sin egen magiske reise gjennom J.K. Rowlings fantastiske verden.

Og det virker som om en hel del trollmenn og hekser har gjort nettopp dette om vi skal dømme etter en tweet med litt statistikk delt av den offisielle kontoen til Hogwarts Legacy. Selv om tallene ikke avslører hvor mye spillet har solgt er det åpenbart at det er mye. Hvis alle spillere har spilt i gjennomsnitt ti timer (en kvalifisert gjetning), betyr det at nesten to millioner mennesker for tiden besøker Galtvort med en PlayStation 4 eller en Xbox One.

En Switch-versjon kommer også i november, så vi forventer at suksessen for Hogwarts Legacy vil fortsette resten av 2023 og kanskje enda lenger.