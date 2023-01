Hogwarts Legacy sine magiske PC-krav annonsert

HQ

En av grunnene til at det er greit å nevne at de muligens er midlertidige når et studio offentliggjør PC-kravene for et spill flere måneder før lansering er at ting kan endre seg når utviklerne har fått finpusset alt. Dette har vi fått et eksempel på i kveld.

Det har jo gått noen måneder siden Avalanche Software og kompani ga oss Hogwarts Legacy, men nå som spillet er under en måned unna lanseringen på PC, PS5 og Xbox Series viser det seg enkelte detaljer har endret seg. For eksempel slipper du ikke unna med å ha 8 GB RAM for å klare minstekravene siden dette har blitt oppjustert til 16 GB. Siden vi uansett er inne på oppgraderinger skal det nevnes at vi samtidig har fått vite hvor mye sterkere PC du trenger for å nyte spillet med best mulig grafikk og flyt. Du kan se alle de fire oversiktene under.