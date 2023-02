Hogwarts Legacy skjuler et påskeegg som hyller Harry Potter-filmene

HQ

Det er mindre enn en dag igjen til tusenvis av spillere begynner sitt eget eventyr som trollmenn i Hogwarts Legacy, det etterlengtede spillet fra Warner Bros Games og Avalanche Software. En tittel som, som du kan se i vår anmeldelse, har vunnet oss fullstendig, og som inneholder uendelige timer med innhold der fans av Wizarding World vil finne alt de alltid har ønsket seg i et videospill.

Som vi nevnte i vår gjennomgang, var et av fokuspunktene for utformingen av Hogwarts Castle Harry Potter-filmene, spesielt de to første, Harry Potter og de vises stein og Harry Potter og Mysteriekammeret. Og om sistnevnte har vi funnet et nysgjerrig "påskeegg" i hyllest til en annen bemerkelsesverdig Galtvort-student som vil bo innenfor disse veggene om et århundre: Hermione Granger.

Det viser seg at i en av korridorene i nærheten av Charms-klasserommet og professor Fig's kontor kan vi gå inn på noen toaletter, og i det siste avlukket (som har et ute av drift-skilt) hvis vi skyver døren, vil vi oppdage at noen har satt opp en potion-making stall, med en haug med bøker og ingredienser spredt på gulvet. Også kjelen er overfylt med en merkelig grønn væske som godt kan være Polyjuice Potion.

Polyjuice Potion vises ikke i Hogwarts Legacy, så det mest sannsynlige alternativet er at det er et påskeegg i hyllest til Hermione Granger i Harry Potter and the Chamber of Secrets, som brukte en lignende toalettbod til å brygge trylledrikken. Med det klarte hun å hjelpe Harry Potter og Ronny Wiltersen kort forvandle seg til Crabbe og Goyle i et forsøk på å trekke ut informasjon fra Draco Malfoy om Mysteriekammeret og arvingen til Slytherin.

Og dette er ikke den eneste hemmeligheten Hogwarts Legacy gjemmer seg i hyllest til Harry Potter-historien eller andre litterære klassikere, da det også er et sted på et høydepunkt ved siden av Hogsmeade hvor vi finner et nysgjerrig "teselskap" som kunne ha hoppet ut av sidene til Alice in Wonderland. Eller i det minste er det følelsen, bare i stedet for en marshare, har vi en Niffler.

Når det gjelder oss, vil vi fortsette å utforske Hogwarts Legacy og prøve å finne alle dens hemmeligheter, men hvis du kommer over noen interessante under dine reiser, må du huske å dele dem med oss i kommentarene - vi holder øye med!