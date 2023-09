Hogwarts Legacy tar tilbake topplassen på de britiske salgslistene

HQ

Med tanke på at Starfield ble lansert på Game Pass på dag én er det kanskje ikke overraskende at spillet ikke har vist seg å være noen fysisk gigant, i hvert fall ikke i Storbritannia. Etter en uke på toppen av hitlistene har Bethesdas massive tittel falt ned til åttendeplass, og det populære Hogwarts Legacy har igjen inntatt førsteplassen.

Med Hogwarts Legacy tilbake på toppen har The Crew Motorfest debutert som nummer to på listene, foran ukuelige Mario Kart 8 Deluxe på tredjeplass. Etter disse tre følger The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Grand Theft Auto V, Lego Star Wars: The Skywalker Saga og Minecraft foran Starfield på åttendeplass. På topp ti finner vi Fae Farm og Red Dead Redemption 2.

Noen av de andre bemerkelsesverdige endringene er at Street Fighter 6 er tilbake på listen på 12. plass, Mario + Rabbids: Kingdom Battle har på en eller annen måte klatret opp på 20. plass, og Final Fantasy XVI har nesten falt ut av listen igjen, helt ned til 38. plass den siste uken.

Med Payday 3, Lies of P, Party Animals, og EA Sports FC 24s Ultimate Edition's early access-fase som alle lanseres/starter denne uken, vil neste ukes hitlister utvilsomt bli svært interessante.