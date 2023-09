Hogwarts Legacy topper de britiske salgslistene når elevene forbereder seg på et nytt år på den magiske skolen

HQ

Det har blitt en ganske stor begivenhet i Storbritannia å feire september, ettersom det er da det nye studieåret starter for Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Kings Cross Station i London har alltid en spesiell kunngjøring om Platform 9 ¾ den 1. september, og minner studentene på å ikke gå glipp av toget til Skottland, og det er unødvendig å si at alle disse Harry Potter feiringene tilsynelatende også har gitt seg utslag i salget av spill i landet.

For Hogwarts Legacy er tilbake på toppen av box-listene i Storbritannia, og har dermed vippet Armored Core VI: Fires of Rubicon av topplasseringen fra forrige uke. Når det gjelder resten av topp 10, er det bare ett nytt tilskudd, og det er Starfields Premium Edition Upgrade, som befinner seg på 7. plass på listene.

Den fullstendige listen er som følger:





Hogwarts Legacy



Lego Star Wars: The Skywalker Saga



Mario Kart 8 Deluxe



The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom



Armored Core VI: Fires of Rubicon



Mortal Kombat 11 Ultimate



Starfield Premium Edition-oppgradering



Grand Theft Auto V



Minecraft



FIFA 23



Ellers er det verdt å nevne at Forspoken og Final Fantasy XVI er tilbake på topp 40, det samme er Saints Row etter at den uten tvil ble inkludert på PlayStation Plus, og Gran Turismo 7 sannsynligvis på grunn av at filmen nå går på kino. Den store tittelen som ser ut til å mangle er Immortals of Aveum, som ikke er å se noe sted, til tross for at den først lanseres 22. august.