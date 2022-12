Hogwarts Legacy utsatt på PS4, Xbox One og Nintendo Switch

HQ

I morgen skal vi altså få en ny Gameplay Showcase-sending for Hogwarts Legacy, men det er ikke bare godt nytt fra "Harry Potter"-spillet.

Avalanche Software forteller nemlig at de har sett seg nødt til å utsette PlayStation 4-, Xbox One og Nintendo Switch-utgavene av Hogwarts Legacy. Utgavene for PC, PS5 og Xbox Series skal fortsatt lanseres den 10. februar, mens de som ønsker spillet på PS4 og Xbox One må vente til den 4. april. Nintendo Switch-eiere må smøre seg med enda mer tålmodighet siden den utgaven ikke kommer før den 25. juli.