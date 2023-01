HQ

Hogwarts Legacy vil ikke ha et moralsystem, noe som betyr at spillere kan bruke de utilgivelige forbannelsene som finnes i Harry Potter-universet uten å ha noen materielle konsekvenser.

Dette betyr imidlertid ikke at folk bare vil stirre tomt på deg mens du zapper tilfeldige studenter i gangene. Det vil være karakterreaksjoner på at du bruker de utilgivelige forbannelsene, og du må ta avgjørelsen om du i det hele tatt skal lære dem eller ikke utenfor skolen.

Det vil imidlertid ikke være noen materielle konsekvenser for spillet ditt hvis du bestemmer deg for å ta på deg denne onde veien, bare vissheten om at du er litt vridd, egentlig.

"Karakterene vil reagere visuelt og hørbart på å se spilleren kaste en utilgivelig, men vi har ikke et moralsystem som straffer dem for å gjøre det - dette ville være for dømmende fra spillmakerens side," sa hoveddesigner Kelly Murphy. "Men hvis spilleren fortsetter disse handlingene, vil verden reflektere tilbake kunnskap om dem."

Takk, GamesRadar