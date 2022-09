Hogwarts Legacy viser frem PlayStation-eksklusivt oppdrag

HQ

Da Warner Bros. og Avalanche Software begynte å la oss forhåndsbestille Hogwarts Legacy ble det plutselig snakk om et oppdrag som bare finnes på PlayStation-utgavene av spillet. Her kan du se litt av dette.

For siden Sony har markedsføringsrettighetene for Hogwarts Legacy dukket selvsagt spillet opp i kveldens State of Play-sending, og traileren gjør det raskt tydelig at dette ikke er som resten av spillet. Det vi får se er nemlig oppdraget kalt The Haunted Hogsmeade Shop, noe bare de på PlayStation 4 og PlayStation 5 får oppleve. Her ønsker altså Cassandra Mason å selge oss en gammel butikk i Galtvang, men når vi drar for å se på den viser det seg at butikker skjuler mye skummelt og rart. Etter å ha fullført oppdraget belønnes vi selvsagt med selve butikken slik at vi kan selge ting til enda høyere priser, samt et snasent kostyme du kan se bilde av nederst.