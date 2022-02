Hogwarts Legacy-artbook indikerer mulig lansering i september

HQ

HQ

Vi har fortsatt knapt fått se noe konkret fra Hogwarts Legacy, men Warner sier at det skal slippes i 2022 etter å ha blitt forsinket i fjor. Nå har en artbook for spillet blitt presentert, og disse lanseres ofte sammen med spillet de handler om (ettersom de pleier å avsløre en god del om spillet). Som The Rowling Library rapporterer, slippes "The Art and Making of Hogwarts Legacy" den 6. september.

Om dette innebærer at Hogwarts Legacy også lanseres enten samme dag eller i nærheten, er vanskelig å si, men vi tviler på at denne artbooken slippes lenge før spillet.