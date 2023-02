Hogwarts Legacys magiske musikk utgitt på vinyl

HQ

Texas-baserte Mondo har nettopp annonsert at de vil gi ut hele Hogwarts Legacy-lydsporet på vinyl. Det blir totalt tre plater tilgjengelig i både gull og klassisk svart. Platene vil også bli presset på hva bransjen ofte refererer til som "audiophile grade" 140g tungvekt vinyl og kommer i en pen gatefold-konvolutt dekket av kunst fra spillet.

Dessverre er albumet allerede utsolgt (sekunder etter at det gikk live i butikken deres), men følg med for at de skal åpne for flere forhåndsbestillinger her.

Er dette noe du vil legge til i samlingen din?