Hogwarts Legacy-skuespiller med uttalelse etter tilbakeslag

HQ

Skuespiller Sebastian Croft, som er med i det kommende spillet Hogwarts Legacy, har kommet med en uttalelse på Twitter som diskuterer hans rolle i spillet og anti-trans-synspunktene til Harry Potter-seriens forfatter JK Rowling.

"Jeg ble castet i dette prosjektet for over 3 år siden, tilbake da alt av Harry Potter var for meg, den magiske verden jeg vokste opp med," Croft sa. - Dette var lenge før jeg var klar over JK Rowlings synspunkter. Jeg tror helhjertet at transkvinner er kvinner og transmenn er menn.

Mens Hogwarts Legacy viser seg å være en utrolig populær tittel, selv uker før utgivelsen, trekker den fortsatt mye ild fra de som kritiserer Harry Potter-universet og personen som skapte det.

Dette har ført til at noen sier at de vil boikotte spillet, mens andre skiller det fra verkene til JK Rowling. I en tweet under sitt første innlegg ba Croft om unnskyldning for alle som ble skuffet over hans engasjement i spillet, og sier at han håper å lære mye i løpet av de neste tre årene.