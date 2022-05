Hogwarts Legacy-trailer viser kule PlayStation 5-funksjoner

HQ

Det ble fra første stund klart at PlayStation har spesielle rettigheter når det gjelder Hogwarts Legacy, noe som blant annet fører til at Sony får noen spesielle trailere og klipp fra spillet. Derfor får de også muligheten til å rette et større fokus på hva det etterlengtede spillet gjør spesielt på PlayStation 5.

Akkurat dette er får vi eksempler på i den nyeste traileren, for her fremheves det hvordan Hogwarts Legacy bruker PlayStation 5s DualSense-kontroller til å forbedre opplevelsen litt. For eksempel vil skulderknappene gjøre mer eller mindre motstand basert på hvilken formell du kaster, den haptiske feedbacken vil selvsagt variere avhengig av hva som skjer, lysene vil selvsagt pulsere sammen med magien du bruker og lyse opp med ditt valgte hus' farger når du bare utforsker.

Utviklerne nevner også at vi kan velge mellom å spille i 4K eller 60 bilder i sekundet, at lyden virkelig skal dra oss inn i universet med vakker musikk og detaljer fra omgivelsene mens SSDen skal gjøre lastetidene ekstremt korte.