Hold 90-tallsfantasien i gang: Echo Generation 2 kommer til Xbox og PC i 2026

Som en del av Xbox Play Anywhere-initiativet og som en del av Xbox Partner Preview Showcase hadde utvikleren Cococucumber noen store nyheter: Oppfølgeren til Echo Generation, det nostalgiske turbaserte actioneventyrspillet, får en oppfølger neste år.

Echo Generation 2 Echo Generation kommer i 2026 til PC og Xbox-økosystemet som en direkte oppfølger til eventyrene til jack, hovedpersonen i det første RPG-eventyret som ble utgitt i 2024.

Echo Generation 2 vil inneholde et nytt kortstokkbyggende kampsystem med mer enn 100 unike kort for å bygge kombinasjoner, utføre ødeleggende angrep og tilkalle allierte. Spillerne skal dykke ned i Jacks tapte år og utforske en ny dimensjon inspirert av filmer og videospill fra 80- og 90-tallet, i en fargerik og nostalgisk voxel-visuell stil.

"Tiden er inne! Vi er begeistret over å endelig kunne åpne portalen til Echo Generation 2," sier Martin Gauvreau, spilldirektør hos Cococucumber. "Vi utvider verdenen i Echo Generation med alt vi har lært og lyttet nøye til samfunnet vårt, og vi gleder oss til å dele flere detaljer om dette nye eventyret som venter innbyggerne i Maple Town og videre utover."

Sjekk ut Echo Generation 2 kunngjøringstraileren nedenfor.