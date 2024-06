Hold deg kjølig med Noctuas Home-serie

HQ

Nå som sommeren er i full gang, er det sikkert mange av dere som desperat leter etter en måte å holde dere avkjølt på. Noctua har en praktisk løsning på nettopp dette problemet, ettersom de nå har laget en serie med flerbruksvifter som kan brukes på skrivebordet, på rommet og hvor du ellers måtte ha behov for det.

Denne viften er en del av Home -serien fra Noctua, og inkluderer en rekke ekstra pakninger, pads, fester og forsterkere, som alle kombineres og lar deg tilpasse og spesialisere viften slik at den passer dine behov.

For å se om denne viften er den ideelle dingsen for deg, kan du se den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus forklarer noen av funksjonene og undersøker hvordan den fungerer i praksis.