Hold deg oppdatert på alt om PC Game Pass i videoen vår

Microsoft annonserte nylig at PC-delen av Xbox Game Pass ville få en egen utgave enkelt nok kalt PC Game Pass for å tydeliggjøre forskjellene mellom de to. Samtidig som de gjorde dette ble det avslørt at Sniper Elite 5, Trek to Yomi, Pigeon Simulator og et hemmelig spill fra Hugecalf Studios vil slippes rett på tjenesten neste år.

Dette betyr ikke at du må vente helt til da for å kose deg med PC-spill på Game Pass, for vi har laget en video som viser frem noe av det beste som finnes på PC Game Pass allerede nå. Dette er ikke bare spill, men også de andre fordelene som følger med medlemskapet ditt og hva som venter i fremtiden.