Hold ikke pusten for Lando Calrissian-serien

Manusforfatteren til Lando har gitt oss en stor oppdatering om serien, og det ser ut til at arbeidet med den kanskje ikke går så veldig raskt. I april sa Kathleen Kennedy at serien fortsatt var på trappene, og Donald Glover var svært begeistret for den.

Justin Simien sa i en samtale med The Direct at han ikke har "fått noen oppdatering siden den oppdateringen", og refererte til et tidspunkt i 2020 da han sist hørte om serien. "Jeg har virkelig lagt ned mye arbeid og brukt mye tid på å jobbe sammen med dem for å sette sammen en virkelig flott serie", fortsatte han. "Det føles som om alle elsker den. Jeg fikk beskjed om at vi måtte ta en pause på grunn av tidsplanen, og den neste oppdateringen jeg fikk [var i 2020] for noen år siden. Så jeg vet ikke, jeg har ingen anelse om hva som skjer med den."

Det finnes ikke noe utgivelsesvindu for Lando, så vi får se om Disney tar den opp igjen, eller om den blir lagt til side til fordel for andre Star Wars-prosjekter.

