Hollow Knight møter Celeste i Constance

På gårsdagens Guerrilla Collective så vi en haug med kunngjøringer på tvers av et bredt utvalg av sjangre og spill. Constance Avsløringen av utgivelsesdatoen til Hollow Knight var en slik kunngjøring, ettersom vi nå vet at spillet vil lande i slutten av 2025.

Spillet blander flytende kamp med en kunstnerisk visuell stil som kombinerer ting folk elsket med Hollow Knight og Celeste. Det er et metroidvania skapt av btf, som også for tiden jobber med The Berlin Apartment.

Ta en titt på traileren nedenfor for å få en bedre titt på Constance, og du kan også prøve spillet selv i en demo på Steam.