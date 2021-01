Hollow Knight: Silksong går inn i siste del av utviklingen

Du ser på Annonser

Det er ikke akkurat et stort AAA-spill, men Team Cherrys Hollow Knight klarte likevel å imponere millioner av spillere verden over, og da de avslørte oppfølgeren, Hollow Knight: Silksong, dukket det umiddelbart opp på manges ønskelister.

Siden har ventetiden vært lang, men det later til at studioet begynner å bli ferdig. I en beskjed på studioets Discord-server (via ResetEra) forteller PR-sjef Matthew Griffin at de er i den siste fasen av utviklingen, nemlig testing.

"You could say "we've finished all the content of the game and are in final testing".

Du kan se en trailer for spillet nedenfor. Griffin sa dog at de enda ikke har bestemt seg for en endelig slippdato.