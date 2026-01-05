Hollow Knight: Silksong kåret til årets spill på The Steam Awards 2025

HQ

Clair Obscur: Expedition 33 har blitt sett på som det beste spillet i 2025 av mange prisutdelingsorganer og fans, men ikke av brukerne av Steam som stemte i The Steam Awards. I løpet av helgen ble vinnerne av den årlige prisutdelingen bekreftet, med en indieoppfølger som tok topptrofeet og ledet flokken med flest seire også.

2025 The Steam Awards Game of the Year har blitt gitt til Team Cherrys Hollow Knight: Silksong, et spill som også tok hjem Best Game You Suck At -prisen. Spillet er det eneste som mottar flere priser, ettersom alle andre kategorier har blitt vunnet av et annet prosjekt, med hele listen over vinnere som er lagt ut nedenfor.



Årets spill - Årets VR-spill Hollow Knight: Silksong



Årets VR-spill - The Midnight Walk



Årets kjærlighetsarbeid - Baldur's Gate III



Beste spill på Steam Deck - Hades II



Bedre med venner - Peak



Fremragende visuell stil - Silent Hill f



Mest innovative spill - Arc Raiders



Beste spill du er dårlig til Hollow Knight: Silksong



Beste lydspor - Clair Obsur: Expedition 33



Enestående historierikt spill - Dispatch



Len deg tilbake og slapp av - RV There Yet?



Synes du noen spill ble snublet med disse prisene?