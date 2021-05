Hollow Knight: Silksong kommer ikke til å vises på årets E3

Du ser på Annonser

Det er alltid kjedelig å levere dårlige nyheter, spesielt ettersom vi vet at mange av dere har sett fram mot mer informasjon om Hollow Knight-oppfølgeren; Silksong. Men tross at E3 2021 er om under én måned, der vi kan forvente å få alle typer nyheter, annonseringer og andre detaljer fra kommende spill - så er det ingen vits å håpe på mer om Hollow Knight: Silksong.

På utvikleren Team Cherrys Discord-kanal (via Hollow Knights subreddit) avsløres det nemlig at de ikke har noen annonseringer eller annet planlagt for årets E3. Det betyr likevel ikke at de ikke vil vise mer av det etterlengtede spillet, uavhengig av E3, på et annet tidspunkt.