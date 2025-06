Hollow Knight: Silksong lanseres før Xbox Ally

HQ

I går kveld, mens vi ikke fikk den skikkelige Hollow Knight: Silksong-avsløringen som mange fans håpet på, ga spillet oss en kort titt da Xbox viste frem sitt nye håndholdte system laget i samarbeid med Asus, ROG Xbox Ally X.

Under Xbox Games Showcase nevnte Sarah Bond at spillet ville være tilgjengelig ved lanseringen for Xbox Ally, men det ser ut til at Silksong ikke er knyttet til den konsollens utgivelse. Som forklart av Matthew "Leth" Griffin fra Team Cherrys markedsførings- og publiseringsavdeling, er Hollow Knight: Silksong ikke knyttet til en konsollutgivelse.

Og den vil være tilgjengelig før høytiden, det vil si før jul. Det er ikke akkurat noen sikker dato for Silksong, men det ser ut til at Team Cherry er mer sikre enn noensinne på at det vil bli lansert i år.