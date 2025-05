Hollow Knight: Silksong vil kunne spilles i september på et museum

HQ

I årevis har vi analysert internett og ventet på en liten bit av informasjon på Hollow Knight: Silksong. Noe, hva som helst, som kan gi oss en idé om hvordan spillet vil bli og når det kan lanseres.

Nå har vi et ganske interessant stykke informasjon, som til og med kan føre til at vi kan sette sammen en utgivelsesdato for spillet. I følge IGN kommer Hollow Knight: Silksong til å kunne spilles fra september i år på Australias nasjonale museum for skjermkultur som en del av en videospillutstilling kalt Game Worlds.

Team Cherry vil også vise frem spillets designfunksjoner og art direction, inkludert hundrevis av Hornet-sprites. Denne utstillingen lanseres 18. september, så du kan forestille deg at Hollow Knight: Silksong vil sette utgivelsen til en tid rundt da, om ikke før.

Det ville føles rart hvis spillet var spillbart, men ikke hadde en utgivelsesdato. For øyeblikket har vi fortsatt det vage vinduet 2025 for Hollow Knight: Silksongs utgivelse, som som vi vet fra fortiden kan bli savnet, avhengig av hvor langt Team Cherry er.

Hollow Knight: Silksong Hollow Knight: Silksong er satt til utgivelse i 2025 på Xbox, PC, PlayStation og Nintendo Switch 1 & 2.