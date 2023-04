Hollow Knight: Silksong-fans gir opp håpet om en utgivelse i nærmeste fremtid

HQ

Husker du juni i fjor, da Xbox holdt en presentasjon der de lovet at hvert av spillene som ble vist frem ville være i våre hender innen 12 måneder? For det meste har spillgiganten holdt det løftet, men det er også vist at det var mindre en garanti og mer et håp med noen prosjekter, som Starfield.

Hollow Knight: Silksong er et annet av de spillene som ble vist på arrangementet, og som ennå ikke forventes å slippes før 12. juni i år. Fans i en nylig ResetEra-meningsmåling ble spurt om de forventer å se spillet rundt eller før den datoen, og en overveldende 90% sa at de hadde mistet håpet.

Det er tydelig å se hvorfor mange fans som håper på oppfølgeren mister håpet, ettersom vi ikke har sett eller hørt noe konkret om Hollow Knight: Silksong på flere måneder. Det er fortsatt en forventning om at det vil slippes i år, men det er fortsatt en tanke blant noen om at spillet kan bli skyggedroppet på lignende vis som Tango Gameworks 'Hi-Fi Rush. Dette kan imidlertid være en håndteringsmekanisme fra fansens side.

