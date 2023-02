Hollow Knight: Silksong-studioet registrerer nytt varemerke

Da fjorårets Xbox & Bethesda Showcase avslørte at Hollow Knight: Silksong ville se dagens lys i løpet av de neste tolv månedene fikk mange forhåpninger om at spillet var nærmere en lansering enn fryktet. Ventetiden har dessverre vært lenger enn mange trodde og håpte, men nå har vi fått et nytt tegn på at den ikke er langt unna.

Team Cherry, utviklerne av Hollow Knight, har registrert et nytt varemerke for et uannonsert spill som går under tittelen Fearless Fox (takk, NME).

Varemerket er registrert hos det australske tilsynsorganet (der Team Cherry har sine kontorer) og har også klassifisert merket som dataprogramvare (dvs. et videospill) og også for avledede produkter som spill og leker.

Det er ingen tvil om at noe stort brygger i studioet, og selv om vi ikke vet noe om dette Fearless Fox for øyeblikket kan dette muligens bety at Silksong er veldig nær å være ferdig (om ikke allerede er det) og kan gi oss den etterlengtede utgivelsesdatoen.