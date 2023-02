Hollow Knight: Silksong-tester gir oss et glimt av håp

HQ

Hollow Knight: Silksong har blitt et av de mest unnvikende spillene under utvikling i dag. Med Microsoft som sier at det er en av de mange titlene som kommer til Game Pass i 2023 forventer mange nyheter om det før heller enn senere.

Likevel fortsetter Hollow Knight: Silksong å ikke dukke opp på arrangementer, med den nylige Nintendo Direct som det siste utstillingsvinduet som fansen fikk ønsket oppfylt på. Men for å dempe frykten for at spillet ikke er ekte og er en illusjon vi kollektivt fant opp har en playtester kjent som Trustworthy Graig over på Discord kastet oss et bein.

"Jeg føler med dere alle," sier han. "Jeg vil virkelig at dette spillet skal lanseres ASAP, og vi testere jobber hardt for å få det ut til deg, så vel som [Team Cherry] selvfølgelig. Det vil komme, og det er et strålende spill verdt ventetiden. Elsker dere alle."

Det er fortsatt ingen tegn til en utgivelsesdato her, men vi kan i det minste hvile litt lettere ved å vite at arbeidet pågår, og at det fortsatt er mange mennesker på innsiden som tror Hollow Knight: Silksong vil være fantastisk.

Takk, GamesRadar.