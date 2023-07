Hollywood-ledere venter til forfattere "begynner å miste leilighetene sine", ifølge studioleder

HQ

I en ny rapport heter det at Hollywood-ledelsen ikke er interessert i å snakke med Writer's Guild of America før senere i år, og at de ønsker å la streiken tappe forfatterne for blod.

Ifølge Deadline har noen få ledere og store navn gitt uttalelser som tyder på at de håper at streiken kan føre til at forfatterne taper mye penger før forhandlingene gjenopptas. "Jeg tror det blir en lang streik, og de kommer til å la den blø ut", sier en bransjeveteran.

En annen toppsjef i et studio sa også: "Målet er å la det trekke ut helt til fagforeningsmedlemmene begynner å miste leilighetene og husene sine."

Det overrasker ingen at Hollywoods feite katter er svært motstandsdyktige mot å gi arbeiderne det de vil ha, men vi får vente og se om denne tilnærmingen, som kalles et "grusomt, men nødvendig onde", vil lønne seg for lederne.