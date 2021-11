Home Alone vender tilbake i Hitman 3

HQ

Danskene i IO Interactive vet akkurat hvordan spesielle høytider skal feires, og de nyeste Hitman-spillene har gjort julen ekstra spesiell. Hitman 3 blir intet unntak.

Utviklerne har nå gitt oss en video hvor de går gjennom alt som kommer til Hitman 3 fra og med i dag. For allerede nå har Holiday Hoarders kommet tilbake, noe som betyr at vi atter en gang kan jakte ned Harry og Marv fra Home Alone. Belønningen er selvsagt en flott nissedrakt. Til og med de som har gratisutgaven av spillet vil kunne kose seg med dette ut desember.

Julen er jo også en tid for å minnes året som har gått, så fra og med den 3. desember vil tidligere Elusive Targets komme tilbake hver fredag. Første mål ut er da The Ascensionist i Dubai.

Samtidig har de fått den talentfulle Contract-skaperen Urban til å lage tre spesielle juleinspirerte kontrakter som blir tilgjengelige for alle den 21. desember.

Topp det hele med et snølagt Hokkaido, Curated Contracts fra F7SC, at Dubai kan prøves gratis frem til den 5. desemberselv om du ikke eier spillet og et par andre ting i videoen og bildet under, så blir det tydeligvis en flott jul i Hitman 3.