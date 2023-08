Homeworld 3-studioet kansellerer prosjekter og sier opp ansatte

HQ

Blackbird Interactive, utvikleren bak det kommende strategispillet Homeworld 3, har kunngjort at de har permittert mer enn 40 av sine ansatte etter at flere av deres prosjekter har blitt kansellert.

Nyheten ble først antydet i et LinkedIn-innlegg fra James Marshall, en teknisk kunstner hos Blackbird Interactive. IGN bekreftet deretter at 41 ansatte var permittert.

En uttalelse fra utvikleren lyder som følger:

"Vi har vært nødt til å ta det uheldige skrittet å si opp noen venner denne uken. Dette året har vært utrolig tøft for bransjen som helhet. Som et resultat av dette har vi fått flere uannonserte prosjekter kansellert, og i går ble vi tvunget til å si farvel til 41 av teammedlemmene våre. Som et uavhengig studio har Blackbird Interactive alltid vært et sammensveiset team. Det viktigste for oss er å hjelpe de berørte medarbeiderne med å komme seg videre i karrieren. Vi tilbyr en rekke utvidede goder og avgangsvederlag for å lette overgangen. Ingen annonserte prosjekter vil bli påvirket av denne flyttingen, og vi vil fortsette å levere på disse spillene."



Det ser ikke ut til at utviklingen av Homeworld 3 vil bli påvirket av disse oppsigelsene, men med tanke på hvor mange ansatte vi har sett miste jobben i spillbransjen i år, ser det ut til å være en tøff tid for mange.