Hondas Prelude Concept får sin europeiske debut på Goodwood Festival of Speed

Honda kommer til Goodwood Festival of Speed denne uken med litt av en overraskelse. Den japanske bilprodusenten vil bruke det ikoniske arrangementet til å vise frem Prelude Concept for første gang i Europa, noe som betyr at deltakerne vil få en god titt på hybridbilen som Honda anser som et "viktig skritt" fremover i sin elektrifiseringssatsing.

I forbindelse med at Prelude Concept kom til Goodwood, uttalte sjefingeniør og leder for det store prosjektet hos Honda, Tomoyuki Yamagami: "I tillegg demonstrerer Prelude den fortsatte betydningen av hybride drivlinjer som en del av Hondas strategi for elektrifisering av biler - et viktig skritt mot vår forpliktelse om at 100 % av nybilsalget skal være batterielektrisk eller med hydrogenbrenselceller innen 2040."

Prelude Concept markerer også seriens tilbakekomst etter nesten 25 år, ettersom den siste Prelude som debuterte i Europa var 2001-utgaven. Dette markerer også 45 år med Prelude i Europa, ettersom den første utgaven av bilen kom til regionen allerede i 1979.

Goodwood Festival of Speed Den 11. juli starter og varer til og med den 14. juli.

