Honey, I Joined a Cult er dagens GR Live-spill

Har du noen gang ønsket å leve ut fantasien om å drive din egen kult? Vel, Honey, I joined a Cult er da kanskje noe for deg. Denne helsprø simulatoren ber deg om å styre din egen gruppe følgere, og du får friheten til å lage din egen visuelle identitet og bygge et sted for tilbedelse. Men å være på toppen er ikke akkurat enkelt, da du må ta deg av behovene til gruppen din og avverge alle som truer med å sabotere for deg.

For å se oss spille de første to timene av spillet finner du oss som vanlig på vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch fra klokken 16 når vi setter i gang.