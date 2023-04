Honkai: Star Rail når 10 millioner brukere før lanseringen neste uke

HQ

De fleste spill går hele levetiden uten å komme i nærheten av 10 millioner spillere, men det er absolutt ikke tilfelle for HoYoverses Honkai: Star Rail. Utvikleren har annonsert at den kommende gratis RPG-en allerede har truffet 10 millioner forhåndsregistrerte brukere, noe som ikke er noe annet enn forbløffende.

Til sammenligning tok det God of War: Ragnarök, en av 2022s mest anerkjente titler, rundt tre måneder å nå milepælen 11 millioner solgte eksemplarer, så det faktum at Honkai: Star Rail allerede har landet 10 millioner brukere før det kommer 26. april viser at fansen er veldig begeistret for dette rollespillet.

Når spillet lanseres neste uke vil du kunne spille det på PC og mobil.